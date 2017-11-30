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Донские казаки не знают о судьбе плененного в Сирии соратника

30 ноября 2017, 17:07
Судьба жителя Аксайского района Романа Заболотнего, который попал в плен к боевикам ИГИЛ (запрещена в России), неизвестна, сообщили RostovGazeta в Войсковом казачьем обществе "Всевеликое войско Донское".

В начале октября 2017 года боевики террористической организации "Исламское государство" распространили видео, в котором показаны двое взятых в плен бойцов. Ими оказались уроженец поселка Рассвет Ростовской области Роман Заболотний и уроженец Московской области Григорий Цуркан. После этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что оба бойца погибли от рук террористов. Ранее в СМИ появилась информация, что уроженец Ростовской области жив, но по-прежнему находится в плену.

"К сожалению, мы не может прокомментировать, потому что у нас нет прямой связи, есть отзвуки о том, что живой, но комментировать со слов кого-то мы не можем", - сообщили в пресс-службе.

Есаул Роман Заболотний - командир добровольной казачьей дружины Россветовского поселения.

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