Донские казаки не знают о судьбе плененного в Сирии соратника

В начале октября 2017 года боевики террористической организации "Исламское государство" распространили видео, в котором показаны двое взятых в плен бойцов. Ими оказались уроженец поселка Рассвет Ростовской области Роман Заболотний и уроженец Московской области Григорий Цуркан. После этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что оба бойца погибли от рук террористов. Ранее в СМИ появилась информация, что уроженец Ростовской области жив, но по-прежнему находится в плену.
"К сожалению, мы не может прокомментировать, потому что у нас нет прямой связи, есть отзвуки о том, что живой, но комментировать со слов кого-то мы не можем", - сообщили в пресс-службе.
Есаул Роман Заболотний - командир добровольной казачьей дружины Россветовского поселения.