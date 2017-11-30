Создатели "Маши и Медведя" взялись за предпринимателей Ростовской области

Всего иски были поданы к восьми предпринимателям из Ростова-на-Дону и Таганрога. С каждого из них компания "Маша и Медведь" требует взыскать по 50 тысяч рублей за нарушение исключительных имущественных прав на использование товарного знака. Все исковые заявления были поданы 29 ноября 2017 года.