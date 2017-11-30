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Создатели "Маши и Медведя" взялись за предпринимателей Ростовской области

30 ноября 2017, 18:24
Компания ООО "Маша и Медведь" требует с предпринимателей из Ростовской области 400 тысяч рублей, говорится в материалах Арбитражного суда.

В электронной картотеке дел Арбитражного суда содержатся сведения о восьми поданных правообладателем исках.

Всего иски были поданы к восьми предпринимателям из Ростова-на-Дону и Таганрога. С каждого из них компания "Маша и Медведь" требует взыскать по 50 тысяч рублей за нарушение исключительных имущественных прав на использование товарного знака. Все исковые заявления были поданы 29 ноября 2017 года.

Напомним, что чуть более года назад компания "Маша и Медведь" также судилась с предпринимателями из Ростовской области.

Из сообщений СМИ следует, что ООО "Маша и Медведь" нередко подает массовые иски против российских предпринимателей во всех регионах страны, и чаще всего суды становятся на сторону правообладателя.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика#Опросы
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