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Торговый дом в Ростове наказали за нецелевое использование земли

30 ноября 2017, 22:46
В Ростове-на-Дону суд оштрафовал на 1 миллион рублей организацию "Торговый дом "Солнышко" за нецелевое использование земельного участка, информирует в четверг региональная прокуратура.

"Юрлицу принадлежит участок земли площадью почти 6 тысяч квадратных метров. На нем находится многоэтажное здание торгового дома", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на этой территории можно строить многоквартирные дома. В результате в отношении компании и ее директора завели дела об административном правонарушении. Сумма штрафа составила почти 1 миллион рублей.

Также было доказано, что с 2013 года специально занижалась кадастровая стоимость земли более чем в 2 раза и ставки соответствующего налога в 5 раз. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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