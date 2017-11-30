Торговый дом в Ростове наказали за нецелевое использование земли

"Юрлицу принадлежит участок земли площадью почти 6 тысяч квадратных метров. На нем находится многоэтажное здание торгового дома", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на этой территории можно строить многоквартирные дома. В результате в отношении компании и ее директора завели дела об административном правонарушении. Сумма штрафа составила почти 1 миллион рублей.
Также было доказано, что с 2013 года специально занижалась кадастровая стоимость земли более чем в 2 раза и ставки соответствующего налога в 5 раз. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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