Азов может позволить только ямочный ремонт из-за дефицита денег

"Местных жителей чаще всего интересует проблема асфальтирования дорог. Для ее решения необходимы колоссальные финансовые затраты", - говорится в публикации.
Отмечается, что протяженность дорог города составляет 150 километров. По информации властей, из-за дефицита денежных средств город может позволить пока только ямочный и текущий ремонт. Кроме того, актуальной в городе является торговля наркотиками. Полиция заявила, что у правоохранительных органов физически не хватает сил, чтобы отработать каждый поступающий вызов.
В итоге местных жителей попросили записывать номера авто, чьи владельцы могут быть причастны к закладке запрещенных веществ.
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