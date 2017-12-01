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Азов может позволить только ямочный ремонт из-за дефицита денег

1 декабря 2017, 16:32
В Азове Ростовской области из-за дефицита средств сейчас есть возможно провести только ямочный ремонт дорог, передает горадминистрация.

"Местных жителей чаще всего интересует проблема асфальтирования дорог. Для ее решения необходимы колоссальные финансовые затраты", - говорится в публикации.

Отмечается, что протяженность дорог города составляет 150 километров. По информации властей, из-за дефицита денежных средств город может позволить пока только ямочный и текущий ремонт. Кроме того, актуальной в городе является торговля наркотиками. Полиция заявила, что у правоохранительных органов физически не хватает сил, чтобы отработать каждый поступающий вызов.

В итоге местных жителей попросили записывать номера авто, чьи владельцы могут быть причастны к закладке запрещенных веществ.

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У вас хорошие дороги в городе?
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