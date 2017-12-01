Азов может позволить только ямочный ремонт из-за дефицита денег

Отмечается, что протяженность дорог города составляет 150 километров. По информации властей, из-за дефицита денежных средств город может позволить пока только ямочный и текущий ремонт. Кроме того, актуальной в городе является торговля наркотиками. Полиция заявила, что у правоохранительных органов физически не хватает сил, чтобы отработать каждый поступающий вызов.