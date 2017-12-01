Почти миллиард потратят власти Ростова на уборку дорог и тротуаров

Потенциальному подрядчику предстоит летом, весной и осенью производить очистку дорог и тротуаров от пыли, грязи, мусора, подметать и поливать их. Также необходимо будет приводить в порядок скамейки на остановках городского транспорта и мыть мусорные урны. Зимой исполнителю необходимо будет ко всему прочему также чистить дороги и тротуары от снега, посыпать проезжую часть солью и поливать ее хлористо-натриевым и хлористо-кальциевым растворами в гололед.