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Почти миллиард потратят власти Ростова на уборку дорог и тротуаров

1 декабря 2017, 15:58
Уборка и содержание городских дорог и тротуаров в Ростове-на-Дону обойдется властям в 2018 году в 970 миллионов рублей, такая информация содержится на портале госзакупок.

Заказчиком в качестве организатора совместной закупки выступило управление благоустройства Ворошиловского района Ростова.

Потенциальному подрядчику предстоит летом, весной и осенью производить очистку дорог и тротуаров от пыли, грязи, мусора, подметать и поливать их. Также необходимо будет приводить в порядок скамейки на остановках городского транспорта и мыть мусорные урны. Зимой исполнителю необходимо будет ко всему прочему также чистить дороги и тротуары от снега, посыпать проезжую часть солью и поливать ее хлористо-натриевым и хлористо-кальциевым растворами в гололед.

На протяжении всего периода действия контракта в задачи подрядчика будет входить и патрульная уборка городских улиц, содержание газона и уход за насаждениями.

Срок действия контракта — с января по декабрь 2018 года. Деньги выделены из городской казны. Победитель будет выбран 28 декабря 2017 года.

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#Новости#Экономика#Опросы
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