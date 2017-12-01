Почти миллиард потратят власти Ростова на уборку дорог и тротуаров

Заказчиком в качестве организатора совместной закупки выступило управление благоустройства Ворошиловского района Ростова.
Потенциальному подрядчику предстоит летом, весной и осенью производить очистку дорог и тротуаров от пыли, грязи, мусора, подметать и поливать их. Также необходимо будет приводить в порядок скамейки на остановках городского транспорта и мыть мусорные урны. Зимой исполнителю необходимо будет ко всему прочему также чистить дороги и тротуары от снега, посыпать проезжую часть солью и поливать ее хлористо-натриевым и хлористо-кальциевым растворами в гололед.
На протяжении всего периода действия контракта в задачи подрядчика будет входить и патрульная уборка городских улиц, содержание газона и уход за насаждениями.
Срок действия контракта — с января по декабрь 2018 года. Деньги выделены из городской казны. Победитель будет выбран 28 декабря 2017 года.
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