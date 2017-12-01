rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Стало известно, сборные каких стран сыграют в Ростове в рамках ЧМ-2018

1 декабря 2017, 19:26
В ходе жеребьевки определились футбольные сборные, которые сыграют матчи в Ростове-на-Дону во время ЧМ в 2018 году.
Сюжет
ЧМ-2018

Первый матч, который пройдет в Ростове в рамках чемпионата состоится между Бразилией и Швейцарией. Он пройдет 17 июня на стадионе "Ростов-Арена".

Через три дня сыграют сборные Уругвая и Саудовской Аравии. Далее 23 июня состоится матч Мексика - Южная Корея, 26 июня сыграют Исландия и Хорватия. После этого 2 июля в Ростове пройдет игра в рамках 1/8 финала.

Также по итогам жеребьевки сборная России по футболу попала в группу А с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

Напомним, в Ростове к спортмероприятию строится стадион. Его сдадут в конце 2017 года.

р1

Вы спортсмен?
Материалы по теме
Отель Hyatt Regency в Ростове могут исключить из программы ЧМ-2018Зоозащитники предложили передержать бездомных собак в Ростове перед ЧМСистему очистки воздуха запустят в Ростове к ЧМ-2018
#Новости#ЧМ-2018#Спорт#Опросы
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00