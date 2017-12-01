Стало известно, сборные каких стран сыграют в Ростове в рамках ЧМ-2018

Первый матч, который пройдет в Ростове в рамках чемпионата состоится между Бразилией и Швейцарией. Он пройдет 17 июня на стадионе "Ростов-Арена".
Через три дня сыграют сборные Уругвая и Саудовской Аравии. Далее 23 июня состоится матч Мексика - Южная Корея, 26 июня сыграют Исландия и Хорватия. После этого 2 июля в Ростове пройдет игра в рамках 1/8 финала.
Также по итогам жеребьевки сборная России по футболу попала в группу А с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.
Напомним, в Ростове к спортмероприятию строится стадион. Его сдадут в конце 2017 года.
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