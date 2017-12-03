Дизайнер Лебедев нашел в Ростове памятник-штамповку

"Сейчас талантливых скульпторов мало, однако бюджет осваивать нужно и общество решило памятники тиражировать. В результате скульптуры отливают оптом из одной пресс-формы", - сказано в сообщении.
Лебедев привел в пример памятник Советскому солдату. Монументы одной и той же формы находятся в Ростове-на-Дону, в Тамбовской, Ивановской областях. Также два подобных памятника есть в Башкирии.
"Памятники военно-историческое общество ставит с такой скоростью, что у них нет времени обращаться к экспертам, историкам и к корректорам. В Ростове в день открытия в надписи на монументе заметили ошибку", - добавил дизайнер.
В слове "героически" была пропущена первая буква "и".
Напомним, монумент появился в Кумженской роще, его открыли в мае. Тогда подрядчику дали 10 дней, чтобы исправить ошибку.
В годы войны на этой территории шли ожесточенные бои. В 1983 году в память о погибших воинах был сооружен мемориальный комплекс "Кумженская роща".
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