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Дизайнер Лебедев нашел в Ростове памятник-штамповку

3 декабря 2017, 12:08
Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что установленный в Ростове-на-Дону памятник Советскому солдату не является оригинальным и подобные монументы можно встретить в других регионах, рассказал мужчина на своей странице в "Живом Журнале".

"Сейчас талантливых скульпторов мало, однако бюджет осваивать нужно и общество решило памятники тиражировать. В результате скульптуры отливают оптом из одной пресс-формы", - сказано в сообщении.

Лебедев привел в пример памятник Советскому солдату. Монументы одной и той же формы находятся в Ростове-на-Дону, в Тамбовской, Ивановской областях. Также два подобных памятника есть в Башкирии.

"Памятники военно-историческое общество ставит с такой скоростью, что у них нет времени обращаться к экспертам, историкам и к корректорам. В Ростове в день открытия в надписи на монументе заметили ошибку", - добавил дизайнер.

В слове "героически" была пропущена первая буква "и".

Напомним, монумент появился в Кумженской роще, его открыли в мае. Тогда подрядчику дали 10 дней, чтобы исправить ошибку.

В годы войны на этой территории шли ожесточенные бои. В 1983 году в память о погибших воинах был сооружен мемориальный комплекс "Кумженская роща".

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