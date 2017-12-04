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Экипировка ростовских волонтеров ЧМ-2018 обойдется в 8,9 млн рублей

4 декабря 2017, 15:32
Ростовская область потратит на экипировку для волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года 8,9 миллиона рублей, следует из документов на портале госзакупок.
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ЧМ-2018

Заказчиком для проведения двух конкурсов на поставку экипировки выступила Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону.

Речь идет о закупке по 1,4 тысячи рубашек-поло, свитшотов, брюк-трансформеров, бейсболок, дождевиков и рюкзаков. Победитель будет выбран 6 декабря.

В ноябре Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону провела аналогичный тендер, однако торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок потенциальных поставщиков. Сумма контракта также составила 8,9 миллиона рублей.

Деньги на эти цели выделены из областной казны.

Закупка экипировки связана с функционалом добровольцев, который будет в себя включать самые разные направления деятельности — начиная от работы с гостями мундиаля, лингвистических услуг , заканчивая организацией транспортного обеспечения, размещения и медобслуживания.

Ранее сообщалось, что на обустройство фан-зоны на Левом берегу реки Дон планируется потратить 450 миллиона рублей.

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