Экипировка ростовских волонтеров ЧМ-2018 обойдется в 8,9 млн рублей

Заказчиком для проведения двух конкурсов на поставку экипировки выступила Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону.
Речь идет о закупке по 1,4 тысячи рубашек-поло, свитшотов, брюк-трансформеров, бейсболок, дождевиков и рюкзаков. Победитель будет выбран 6 декабря.
В ноябре Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону провела аналогичный тендер, однако торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок потенциальных поставщиков. Сумма контракта также составила 8,9 миллиона рублей.
Деньги на эти цели выделены из областной казны.
Закупка экипировки связана с функционалом добровольцев, который будет в себя включать самые разные направления деятельности — начиная от работы с гостями мундиаля, лингвистических услуг , заканчивая организацией транспортного обеспечения, размещения и медобслуживания.
Ранее сообщалось, что на обустройство фан-зоны на Левом берегу реки Дон планируется потратить 450 миллиона рублей.
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