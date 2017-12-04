Экипировка ростовских волонтеров ЧМ-2018 обойдется в 8,9 млн рублей

В ноябре Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону провела аналогичный тендер, однако торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок потенциальных поставщиков. Сумма контракта также составила 8,9 миллиона рублей.