Масштабное шоу "Ночь иллюзий" пройдет в Ростове

"Мероприятие начнется 31 декабря. Всю ночь для гостей будет выступать группа "МУЗ С.О.Ю.Z", продолжит веселье кавер-группа French. Алекс Крэй - профессиональный иллюзионист, покажет свою новую программу" - сказано в сообщении.
Кроме того, для посетителей организуют праздничный банкет, фейерверк. Специалисты установят пятиметровую елку.
Праздник состоится в "ДонЭкспоцентре" на площади тысяча квадратных метров. Он проходил и в 2016 году.
Также гости смогут увидеть резидентов шоу "Не спать", выходящего на ТНТ, и участников передачи "Comedy Баттл" Илью Кулешова и Евгению Кузьминскую.
Детей будут развлекать аниматоры, для юных гостей разработали специальное меню.
Организатор: MICE-агентство "Бизнес-Драйв".