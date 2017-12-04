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Масштабное шоу "Ночь иллюзий" пройдет в Ростове

4 декабря 2017, 12:46
В Ростове-на-Дону в рамках празднования Нового года состоится масштабное шоу под названием "Ночь иллюзий", информирует "ДонЭкспоцентр".

"Мероприятие начнется 31 декабря. Всю ночь для гостей будет выступать группа "МУЗ С.О.Ю.Z", продолжит веселье кавер-группа French. Алекс Крэй - профессиональный иллюзионист, покажет свою новую программу" - сказано в сообщении.

Кроме того, для посетителей организуют праздничный банкет, фейерверк. Специалисты установят пятиметровую елку.

Праздник состоится в "ДонЭкспоцентре" на площади тысяча квадратных метров. Он проходил и в 2016 году.

Также гости смогут увидеть резидентов шоу "Не спать", выходящего на ТНТ, и участников передачи "Comedy Баттл" Илью Кулешова и Евгению Кузьминскую.

Детей будут развлекать аниматоры, для юных гостей разработали специальное меню.

Организатор: MICE-агентство "Бизнес-Драйв".

Ссылка на мероприятие: http://www.businessdrive.ru/events/novyy-god-v-rostove.html

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