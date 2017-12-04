Обанкротившемуся "Стелла-банку" в Ростове продлили конкурсное производство

Напомним, что "Стелла-банк" был признан несостоятельным в июне 2016 года. Весной 2016 года Центральный банк России отозвал лицензию на совершение банковских операций. По мнению ЦБ РФ, банк вел высокорискованную политику и игнорировал требования регулятора. Позднее АСВ выявило в ходе инвентаризации имущества финансовой организации недостачу в размере двух миллиардов рублей.