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Обанкротившемуся "Стелла-банку" в Ростове продлили конкурсное производство

4 декабря 2017, 14:18
Арбитражный суд Ростовской области продлил конкурсное производство для обанкротившегося "Стелла-банка" на полгода, говорится в документах электронной картотеки.

Конкурсный управляющий "Агентства по страхованию вкладов" (АСВ) ходатайствовал о продлении процедуры по причине завершенных мероприятий, предусмотренных российскими законодательством, применяемом при банкротстве.

При этом смета на реализацию мероприятий конкурсного производства была увеличена на 3,9 миллиона рублей и достигла 9,9 миллиона рублей, в связи с необходимостью оплаты услуг по научно-технической обработке архивных документов банка.

Напомним, что "Стелла-банк" был признан несостоятельным в июне 2016 года. Весной 2016 года Центральный банк России отозвал лицензию на совершение банковских операций. По мнению ЦБ РФ, банк вел высокорискованную политику и игнорировал требования регулятора. Позднее АСВ выявило в ходе инвентаризации имущества финансовой организации недостачу в размере двух миллиардов рублей.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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