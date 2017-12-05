Эксперты: россиянам начали прививать финансовую грамотность

Власти всех стран, в числе которых и Россия, заинтересованы в том, чтобы их население становилось как можно более финансово грамотным. Человек, имеющий знания в этой области, становится полезным государству. Он поднимает его экономику. Такой гражданин понимает, как и куда можно инвестировать. Он учится обращаться с новыми механизмами, тем самым улучшая условия своего существования. Все эти факторы оказывают положительное влияние на экономику страны.