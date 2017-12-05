Эксперты: россиянам начали прививать финансовую грамотность

Россияне сами стали стремиться к повышению уровня своей финансовой грамотности. Сильные колебания курса рубля приковали внимание граждан к рынку валюты, отметил Новиков.
Издание finoteka.ru пишет, что сейчас уровень финансовой грамотности среди россиян составляет 38%. В Норвегии, Германии, Великобритании, Австралии и США данный показатель выше почти в два раза. Составителями рейтинга выступили эксперты агентства S&P, которые провели опрос среди 150 000 человек в 148 государствах мира.
Власти всех стран, в числе которых и Россия, заинтересованы в том, чтобы их население становилось как можно более финансово грамотным. Человек, имеющий знания в этой области, становится полезным государству. Он поднимает его экономику. Такой гражданин понимает, как и куда можно инвестировать. Он учится обращаться с новыми механизмами, тем самым улучшая условия своего существования. Все эти факторы оказывают положительное влияние на экономику страны.
С прошлого года в российских школах стали проводиться факультативы обучающие детей финансовой грамотности. Власти разрабатывают проекты по введению данной дисциплины в качестве обязательной к изучению. Ее могут внедрить в такие школьные предметы как ОБЖ, математика и обществознание. В методцентрах уже началась подготовка квалифицированных специалистов, которые станут вести уроки для школьников. К концу этого года в стране появится свыше 15 000 квалифицированных кадров по обучению детей финансовой грамотности.
Министерство финансов РФ и Роспотребнадзор реализуют совместный проект по предоставлению населению возможности самостоятельно изучить основы финансовой грамотности. Для этого ведомства создали сайт: вашифинансы.рф. В России появились специальные учебники и отдельные курсы, посвященные данному вопросу.
По мнению главы аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского, в том, что россияне в большинстве своем финансово не образованы, их менталитет не виноват. Здесь сказывается отсутствие опыта у людей. Факт в том, что граждане России живут в условиях рыночной экономики менее 30 лет. Остальные европейские государства давно прошли этот этап.