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Хотя бы раз проходили тест на ВИЧ 69% пользователей "Одноклассников"

5 декабря 2017, 13:18
Тест на ВИЧ сдавали 69% пользователей социальной сети "Одноклассники" из России и Белоруссии, сообщила пресс-служба компании.

"Опрос на тему ВИЧ провели при помощи теста, составленного ЮНЕСКО и ЮНЭЙДС, вопросы касались не только непосредственно самого заболевания, но и отношения общества к ВИЧ-инфицированным людям", - сказано в сообщении.

Из ответивших положительно на вопрос о сдаче анализа 63% сдавали его в последние шесть месяцев, 84% всех принявших участие в опросе знают, где можно провериться на ВИЧ.

Отмечается, что такие опросы позволяют понять, как меняется отношение окружающих к теме и больным. Кроме того, увеличивается количество людей, правильно отвечающих на вопросы. Так, по результатам опроса, лишь 12% респондентов считают, что заразиться можно через слюну и бытовые приборы.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество#Опросы
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