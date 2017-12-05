Хотя бы раз проходили тест на ВИЧ 69% пользователей "Одноклассников"

Отмечается, что такие опросы позволяют понять, как меняется отношение окружающих к теме и больным. Кроме того, увеличивается количество людей, правильно отвечающих на вопросы. Так, по результатам опроса, лишь 12% респондентов считают, что заразиться можно через слюну и бытовые приборы.