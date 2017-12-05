Развенчание мифов о БКИ: какие сведения заносят в кредитные досье россиян

Издание finoteka.ru выяснило, что это за структура. Исследование должно развенчать мифы, которыми обросло бюро. БКИ представляет собой коммерческую организацию. Структура собирает досье, и делится с банками информацией о финансовой истории их клиентов. Банки платят БКИ за услуги деньги.
Пока в России нет единого БКИ. Однако некоторые бюро смогли собрать досье на более чем 50 миллионов граждан России. Крупнейшими из них считаются Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), Объединенное кредитное бюро, Северо-Западное бюро кредитных историй, «Эквифакс», «Экспириан-Интерфакс», «Инфокредит» и Поволжское бюро кредитных историй. В этих структурах содержится более 90% всех сведений. БКИ отчитываются перед Центральным каталогом кредитных историй (ЦККИ). Последнее является спецподразделением Центробанка. В ЦККИ россиянин может установить местонахождение своего досье, которое содержит его кредитную историю.
Кредитная история составляется на человека сразу же после того, как тот получает свой первый кредит. Все данные заемщика быстро переправляются в БКИ. В бюро документ получает свой код. В досье заносят всю информацию о выплатах по кредитам. При своевременных выплатах кредитная история гражданина остается чистой. В случае неуплаты по кредиту, коммунальным услугам или алиментам, об этом указывается в досье. Однако отметка в кредитной истории ставится только если дело решалось в суде, и клиент не исполнил судебное решение о выплате в течение 10 дней.
Все сведения о кредитных историях прозрачны. Единожды в год каждый россиянин может бесплатно ознакомиться со своим досье. Подать заявку на получение доступа к кредитной истории можно в отделении банка, клиентом которого вы являетесь, или непосредственно в БКИ.
Получить необходимые сведения представляется возможным и через интернет. Тут необходимо сделать запрос на просмотр кредитного досье в личном кабинете на сайте банка или на специальном онлайн-сервисе, связанном с БКИ.