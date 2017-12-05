Развенчание мифов о БКИ: какие сведения заносят в кредитные досье россиян

Кредитная история составляется на человека сразу же после того, как тот получает свой первый кредит. Все данные заемщика быстро переправляются в БКИ. В бюро документ получает свой код. В досье заносят всю информацию о выплатах по кредитам. При своевременных выплатах кредитная история гражданина остается чистой. В случае неуплаты по кредиту, коммунальным услугам или алиментам, об этом указывается в досье. Однако отметка в кредитной истории ставится только если дело решалось в суде, и клиент не исполнил судебное решение о выплате в течение 10 дней.