Молодежь Ростова бесплатно обучили английскому языку к ЧМ-2018

С февраля по март 2017 года в рамках проекта Speak English в Ростове действовали бесплатные курсы английского языка для людей до 35 лет, приуроченные к грядущему чемпионату мира по футболу 2018 года, об этом рассказал начальник отдела по делам молодежи Андрей Косенко.