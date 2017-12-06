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Молодежь Ростова бесплатно обучили английскому языку к ЧМ-2018

6 декабря 2017, 09:35
С февраля по март 2017 года в рамках проекта Speak English в Ростове действовали бесплатные курсы английского языка для людей до 35 лет, приуроченные к грядущему чемпионату мира по футболу 2018 года, об этом рассказал начальник отдела по делам молодежи Андрей Косенко.
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ЧМ-2018

"В связи с приближающейся датой начала чемпионата усилены меры по развитию межкультурной коммуникации в молодежной среде", - доложил Косенко.

В Ростове действует молодежный клуб, в состав которого входят 45 активистов, говорящих на наиболее популярных языках мира.

Участники клуба организуют молодежные собрания, круглые столы, ездят на международные форумы в различные страны мира, так в 2016 году члены клуба побывали в 15 странах мира, а в этом году - в 11, поделился Косенко.

"В ближайшее время нужно будет уделить особое внимание работе с молодыми ростовчанами", - отметил председатель собрания, глава городской администрации Виталий Кушнарев.

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#Новости#ЧМ-2018#Спорт
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