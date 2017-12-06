Молодежь Ростова бесплатно обучили английскому языку к ЧМ-2018

"В связи с приближающейся датой начала чемпионата усилены меры по развитию межкультурной коммуникации в молодежной среде", - доложил Косенко.
В Ростове действует молодежный клуб, в состав которого входят 45 активистов, говорящих на наиболее популярных языках мира.
Участники клуба организуют молодежные собрания, круглые столы, ездят на международные форумы в различные страны мира, так в 2016 году члены клуба побывали в 15 странах мира, а в этом году - в 11, поделился Косенко.
"В ближайшее время нужно будет уделить особое внимание работе с молодыми ростовчанами", - отметил председатель собрания, глава городской администрации Виталий Кушнарев.