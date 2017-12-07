Гостям ЧМ-2018 обеспечат хороший вид из окон отелей в Ростове

"По требованию FIFA регион должен обеспечить не менее 860 номеров. Сейчас в 15 роствоских отелях уже есть 918 номеров", - сказано в сообщении.
Отмечается, что есть еще пять резервных отелей, которые готовы подписать договора с оператором на 293 номера. Документы переданы FIFA.
По информации главы региона Василия Голубева, для гостей должен быть обеспечен комфорт. Имеется в виду вид из окна, удобная парковка.
В Ростове 15 декабря откроется отель Radisson Blu Ростов. Сейчас идет обучение персонала. Гостиницу "Графский парк" планируется открыть в феврале.
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