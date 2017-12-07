Каждый второй ростовчанин имеет проблемы со здоровьем

Барладян напомнила, что медицинские услуги в центрах здоровья оказываются бесплатно любому гражданину один раз в год. По ее словам, в городе к настоящему времени не было зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом. По мнению Барладян, это следствие масштабной вакцинации населения города осенью этого года.