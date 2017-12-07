Каждый второй ростовчанин имеет проблемы со здоровьем

"По итогам девяти месяцев этого года, обследование в центрах здоровья прошли 37,6 тысячи ростовчан. Из них здоровыми оказались 44,4%, то есть, более половины обследованных имеют какие-то отклонения от нормы", - отметила она.
Барладян напомнила, что медицинские услуги в центрах здоровья оказываются бесплатно любому гражданину один раз в год. По ее словам, в городе к настоящему времени не было зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом. По мнению Барладян, это следствие масштабной вакцинации населения города осенью этого года.
В этом году за счет средств бюджета были оборудованы поликлиники города на сумму 641,6 миллиона рублей. По словам Барладян, это позволит повысить выявление заболеваний на ранней стадии, снизить инвалидизацию и смертность среди населения.