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В Ростовской области "Система-112" начала принимать SMS

7 декабря 2017, 09:31
В Ростовской области центр обработки вызовов "Системы-112" начал принимать SMS-сообщения об инцидентах, информирует правительство региона.

"В течение нескольких дней специалисты отрабатывали техвозможности и проходили обучение. О готовности принимать сообщения стало известно в понедельник", - сказано в публикации.

Отмечается, что нововведение позволит глухим людям через SMS сообщать о происшествии. Для этого надо написать сообщение на номер 112, далее его перенаправят в экстренные службы.

В данный момент уже поступило свыше двух тысяч SMS, однако половина из них была ошибочна.

В регионе "Система-112" работает с начала года. За этот период специалисты приняли 2,5 миллиона заявок.

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