В Ростовской области "Система-112" начала принимать SMS

"В течение нескольких дней специалисты отрабатывали техвозможности и проходили обучение. О готовности принимать сообщения стало известно в понедельник", - сказано в публикации.
Отмечается, что нововведение позволит глухим людям через SMS сообщать о происшествии. Для этого надо написать сообщение на номер 112, далее его перенаправят в экстренные службы.
В данный момент уже поступило свыше двух тысяч SMS, однако половина из них была ошибочна.
В регионе "Система-112" работает с начала года. За этот период специалисты приняли 2,5 миллиона заявок.
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