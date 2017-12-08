"Переобуть" автомобиль к зиме в Ростове стало стоить дороже

В среднем по стране автолюбителям пришлось потратить на зимнюю резину 7,4 тысячи рублей, это почти столько же, сколько в ноябре 2016 года. Дороже всего обошлось "переобуть" автомобиль новосибирцам и жителям Омска - 9, 3 тысячи рублей, а также автолюбителям из Красноярска — 9,2 тысячи рублей.