"Переобуть" автомобиль к зиме в Ростове стало стоить дороже

В среднем замена летней резины на зимнюю обошлась в ноябре 2017 года жителям Ростова-на-Дону в 6,92 тысячи рублей. Это на 5,8% дороже, чем годом ранее. При этом Ростов занял третье место среди миллионников по доле спроса на зимние шины (2,8%), на первом месте оказалась Москва (15,9%), второе — Санкт-Петербург (9%).
В среднем по стране автолюбителям пришлось потратить на зимнюю резину 7,4 тысячи рублей, это почти столько же, сколько в ноябре 2016 года. Дороже всего обошлось "переобуть" автомобиль новосибирцам и жителям Омска - 9, 3 тысячи рублей, а также автолюбителям из Красноярска — 9,2 тысячи рублей.
Минимальные цены на зимние шины зафиксированы в Перми (5,7 тысячи рублей), Челябинске (6,1 тысячи рублей) и Волгограде (6,2 тысячи рублей).
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