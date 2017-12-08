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В Ростовской области в 2017 году на поддержку молодежи выделили 96 млн руб

8 декабря 2017, 08:05
В Ростовской области в текущем году из регионального бюджета выделили свыше 96 миллионов рублей на поддержку молодежи, передает облправительство.

"На эти средства были организованы различные мероприятия. В том числе форумы "Ростов", "Молодая волна". Также состоялись лагерь для подростков группы риска "Прорыв", военно-спортивный лагерь "Военный городок", - сказано в сообщении.

Подобные мероприятия продолжатся и в 2018 году. Запланировано провести федеральную площадку "Молодые аграрии". Кроме того, в этом же году состоится всероссийский слет студотрядов.

В данный момент в регионе проживают примерно миллион человек в возрасте от 14 до 30 лет. Также насчитывается 200 тысяч студентов вузов.

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#Новости#Экономика#Опросы
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