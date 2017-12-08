В Ростовской области в 2017 году на поддержку молодежи выделили 96 млн руб

"На эти средства были организованы различные мероприятия. В том числе форумы "Ростов", "Молодая волна". Также состоялись лагерь для подростков группы риска "Прорыв", военно-спортивный лагерь "Военный городок", - сказано в сообщении.
Подобные мероприятия продолжатся и в 2018 году. Запланировано провести федеральную площадку "Молодые аграрии". Кроме того, в этом же году состоится всероссийский слет студотрядов.
В данный момент в регионе проживают примерно миллион человек в возрасте от 14 до 30 лет. Также насчитывается 200 тысяч студентов вузов.
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