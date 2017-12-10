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Биткоин резко упал в цене за сутки

10 декабря 2017, 14:33
Курс электронной валюты биткоин за сутки упал в цене на 14,5% на бирже Coinmarketcap, информирует издание "Экономика сегодня".

"В воскресенье днем криптовалюта торговалась на уровне 13,4 тысячи долларов за 1 единицу. Это примерно 800 тыс рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в пятницу курс составлял 19 тысяч долларов, что составляло 1 миллион рублей. В течение суток он упал в цене до 15 тысяч долларов.

По данным издания, в последнее время криптовалюта постоянно ставила новые рекорды.

Ранее издание "Известия" писало, что первый биткоиновый миллиардер Кэмерон Уинклвосс заявил, что криптовалюта продолжит рост и заменит золото. Мужчина убежден, что курс может увеличиться в 20 раз.

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