О полезных для мозга компьютерных играх рассказали нейрохирурги

"Увлечение компьютерными играми полезно для пенсионеров, зачастую страдающими от избытка свободного времени", - сказано в публикации.
Помимо организации досуга увлечение поможет активизировать работу мозга, даже самые примитивные разработки заставляют думать. Кроме того, онлайн-игры дают общение с другими игроками, которого так не хватает одиноким старикам.
Отмечается, что попытка повсеместного привлечения пенсионеров к компьютерным играм может столкнуться с определенными трудностям. Во-первых, люди пожилого возраста не так просто увлекаются чем-то новым. Во-вторых, не у всех есть стационарный ПК, а игра на смартфоне не только приводит к нарушениям зрения, но и просто не удобна для людей старшего поколения.
р3