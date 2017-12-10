О полезных для мозга компьютерных играх рассказали нейрохирурги

Отмечается, что попытка повсеместного привлечения пенсионеров к компьютерным играм может столкнуться с определенными трудностям. Во-первых, люди пожилого возраста не так просто увлекаются чем-то новым. Во-вторых, не у всех есть стационарный ПК, а игра на смартфоне не только приводит к нарушениям зрения, но и просто не удобна для людей старшего поколения.