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О полезных для мозга компьютерных играх рассказали нейрохирурги

10 декабря 2017, 14:18
Неожиданное открытие, доказывающее полезность компьютерных игр, сделали канадские ученые, эти сведения опубликовало РИА "Новости".

"Увлечение компьютерными играми полезно для пенсионеров, зачастую страдающими от избытка свободного времени", - сказано в публикации.

Помимо организации досуга увлечение поможет активизировать работу мозга, даже самые примитивные разработки заставляют думать. Кроме того, онлайн-игры дают общение с другими игроками, которого так не хватает одиноким старикам.

Отмечается, что попытка повсеместного привлечения пенсионеров к компьютерным играм может столкнуться с определенными трудностям. Во-первых, люди пожилого возраста не так просто увлекаются чем-то новым. Во-вторых, не у всех есть стационарный ПК, а игра на смартфоне не только приводит к нарушениям зрения, но и просто не удобна для людей старшего поколения.

р3

Вы играете в компьютерные игры?
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#Новости#Татьяна Уляшова#Наука#Опросы
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