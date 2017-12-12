Сумма незаконно переведенной валюты на Юге в 2017-м составила 5,5 млн руб

Posted 12 декабря 2017, 10:33
Published 12 декабря 2017, 10:33
Modified 11 сентября 2022, 09:02
Updated 11 сентября 2022, 09:02
"Кроме того, размер невозвращенных финансов достиг 2,1 миллиарда рублей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что валютный контроль, осуществляемый сотрудниками таможни, помогает выявить невозвращенные средства, уплаченные за иностранные товары, которые в итоге на территорию РФ не прибыли.
За указанный период на российском Юге возбудили 10 уголовных дел за уклонение от исполнения обязательств по репатриации финансов и одно дело за перевод валюты нерезидентам по подложным документам.
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