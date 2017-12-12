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Posted 12 декабря 2017, 10:33

Published 12 декабря 2017, 10:33

Modified 11 сентября 2022, 09:02

Updated 11 сентября 2022, 09:02

Сумма незаконно переведенной валюты на Юге в 2017-м составила 5,5 млн руб

12 декабря 2017, 10:33
Сумма незаконно переведенной валюты на Юге РФ с начала 2017 года в рублевом эквиваленте достигла 5,5 миллиона рублей, сообщило ЮТУ.

"Кроме того, размер невозвращенных финансов достиг 2,1 миллиарда рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что валютный контроль, осуществляемый сотрудниками таможни, помогает выявить невозвращенные средства, уплаченные за иностранные товары, которые в итоге на территорию РФ не прибыли.

За указанный период на российском Юге возбудили 10 уголовных дел за уклонение от исполнения обязательств по репатриации финансов и одно дело за перевод валюты нерезидентам по подложным документам.

р3

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#Экономика#Новости
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