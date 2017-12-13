К 2025 году Ростовская область удвоит несырьевой экспорт

«Перед областью стоит цель – удвоение к 2025 году объема несырьевого и неэнергетического экспорта», – сообщил он.
По словам спикера, за 9 месяцев 2017 года темп роста несырьевого и неэнергетического сектора составил 12,9%. К данному сектору в области относится преимущественно машиностроение, автомобилестроение, производство сельскохозяйственной и железнодорожной техники, двигателей и турбин.
«Если продолжать и дальше с такими же темпами – то мы выполним целевой показатель, хотя он и очень напряженный», – отметил спикер.
Более половины экспорта сейчас занимают сельскохозяйственные товары, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.По многим целевым показателям Ростовская область уже превышает необходимую норму. Так, из требуемого количества в 500 экспортеров у области уже сегодня их 930, констатировал Папушенко.
«Кроме того, 44 фирмы подключились к производству продукции под маркой «Сделано на Дону»», – подытожил он.
Первый экспортный совет при участии губернатора Ростовской области Василия Голубева состоялся 13 декабря.