К 2025 году Ростовская область удвоит несырьевой экспорт

Более половины экспорта сейчас занимают сельскохозяйственные товары, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.По многим целевым показателям Ростовская область уже превышает необходимую норму. Так, из требуемого количества в 500 экспортеров у области уже сегодня их 930, констатировал Папушенко.