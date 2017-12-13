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К 2025 году Ростовская область удвоит несырьевой экспорт

13 декабря 2017, 17:36
План по удвоению несырьевого и неэнергетического экспорта должен быть выполнен Ростовской областью к 2025 году, рассказал министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

«Перед областью стоит цель – удвоение к 2025 году объема несырьевого и неэнергетического экспорта», – сообщил он.

По словам спикера, за 9 месяцев 2017 года темп роста несырьевого и неэнергетического сектора составил 12,9%. К данному сектору в области относится преимущественно машиностроение, автомобилестроение, производство сельскохозяйственной и железнодорожной техники, двигателей и турбин.

«Если продолжать и дальше с такими же темпами – то мы выполним целевой показатель, хотя он и очень напряженный», – отметил спикер.

Более половины экспорта сейчас занимают сельскохозяйственные товары, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.По многим целевым показателям Ростовская область уже превышает необходимую норму. Так, из требуемого количества в 500 экспортеров у области уже сегодня их 930, констатировал Папушенко.

«Кроме того, 44 фирмы подключились к производству продукции под маркой «Сделано на Дону»», – подытожил он.

Первый экспортный совет при участии губернатора Ростовской области Василия Голубева состоялся 13 декабря.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Экономика
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