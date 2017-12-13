Захвативших заложников в Буденновске осудили в Ростове на 28 лет

Группа террористов из 200 человек под руководством Шамиля Басаева летом 1995 года захватила в заложники 1,6 тысячи жителей Буденновска. Людей привели в больницу, и расстреливали. В результате теракта погибли 129 человек, раненными оказались 415 жителей. В 2006 году во время спецоперации Басаева убили в Ингушетии.