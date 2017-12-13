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Захвативших заложников в Буденновске осудили в Ростове на 28 лет

13 декабря 2017, 11:29
В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове в среду осудили террористов, захвативших в 1995 году город Буденновск, Рамзан Белялов проведет в колонии 15 лет, а Магомед Маздаев – 13 лет, сообщила RostovGazeta секретарь суда Алена Катькало.

Группа террористов из 200 человек под руководством Шамиля Басаева летом 1995 года захватила в заложники 1,6 тысячи жителей Буденновска. Людей привели в больницу, и расстреливали. В результате теракта погибли 129 человек, раненными оказались 415 жителей. В 2006 году во время спецоперации Басаева убили в Ингушетии.

"За совершение тяжких преступлений, захват заложников в Буденновске Рамзан Белялов осужден на 15 лет колонии, а Магомед Маздаев – на 13 лет. Осужденные смогут опротестовать приговор в установленном порядке", - отметила Катькало.

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#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия
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