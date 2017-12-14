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Субсидии на покупку жилья погорельцам в Ростове выплатят до конца года

14 декабря 2017, 12:29
Социальную помощь пострадавшим при крупнейшем пожаре в городе Ростове-на-Дону начнут выплачивать до конца года, сообщил директор департамента координации строительства и перспективного развития города Андрей Дикун.

"Городу переданы полномочия по соцвыплатам при пожаре на приобретение и строительство жилья. Сейчас мы разработали порядок этих выплат и дополнительных мер поддержки. Ведется активная работа с горожанами по составлению списков, чтобы начать распределение средств уже в этом году", - говорит Дикун.

По словам главы администрации города Виталия Кушнарева, вопрос погорельцев находится на его особом контроле. "Сейчас приняты все нормативные акты, и у нас есть все основания для того, чтобы начать осуществлять выплаты уже в текущем году", - отмечает Кушнарев.

По его словам, сейчас власти города готовят перечень домов, которые будут сданы в конце текущего года – в начале следующего, чтобы погорельцы могли въехать в дома.

Встречи с погорельцами – мы давали слово на встрече встретиться в декабре, после того, как будет понимание связанное с выплатой субсидий – сегодня определим дату встречи с погорельцами.

Крупнейший пожар в центре Ростова произошел 21 августа. Пострадали свыше 120 домов жителей и порядка 600 человек.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество
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