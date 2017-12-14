Субсидии на покупку жилья погорельцам в Ростове выплатят до конца года

"Городу переданы полномочия по соцвыплатам при пожаре на приобретение и строительство жилья. Сейчас мы разработали порядок этих выплат и дополнительных мер поддержки. Ведется активная работа с горожанами по составлению списков, чтобы начать распределение средств уже в этом году", - говорит Дикун.