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В Ростове была полностью завершена реконструкция Гребного канала "Дон"

14 декабря 2017, 17:20
Все реконструкционные работы на Гребном канале "Дон" в Ростове-на-Дону были завершены в срок, говорится в сообщении городской администрации.

За время реконструкции на объекте были проведены гидромеханизированные работы по углублению дна, также была создана дамба, соединившая гребной канал и рыбоводческое хозяйство, выровнена береговая линия, сформированы откосы, проведена инженерная подготовка территории с элементами берегоукрепления, установлено спортивное оборудование.

По словам главы городской администрации Виталия Кушнарева, далее предстоит привести в порядок и учебно-административное здание спортивной школы, чтобы оно соответствовало обновленному комплексу. Он особо подчеркнул необходимость использования в полной мере Гребного канала для развития спортивных дисциплин.

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