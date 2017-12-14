В Ростове была полностью завершена реконструкция Гребного канала "Дон"

За время реконструкции на объекте были проведены гидромеханизированные работы по углублению дна, также была создана дамба, соединившая гребной канал и рыбоводческое хозяйство, выровнена береговая линия, сформированы откосы, проведена инженерная подготовка территории с элементами берегоукрепления, установлено спортивное оборудование.
По словам главы городской администрации Виталия Кушнарева, далее предстоит привести в порядок и учебно-административное здание спортивной школы, чтобы оно соответствовало обновленному комплексу. Он особо подчеркнул необходимость использования в полной мере Гребного канала для развития спортивных дисциплин.
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