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Возбуждено дело по поджогу Audi бизнесмена в Ростове

14 декабря 2017, 17:21
В Ростове возбуждено уголовное дело по поджогу автомобиля вечером 10 октября, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области.

Как сообщают региональные СМИ, вечером 10 октября бизнесмен сжег автомобиль Audi, принадлежащий его конкуренту. В результате поджога сгорела также машина Mitsubishi Lancer. Ущерб от действий злоумышленника составил более 500 тысяч рублей. Инцидент произошел во дворе дома №273 по улице Малюгиной. Поджигателя нашли по редким спичкам, которые он оставил на месте происшествия.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества", - отметили в ведомстве.

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