Возбуждено дело по поджогу Audi бизнесмена в Ростове

Как сообщают региональные СМИ, вечером 10 октября бизнесмен сжег автомобиль Audi, принадлежащий его конкуренту. В результате поджога сгорела также машина Mitsubishi Lancer. Ущерб от действий злоумышленника составил более 500 тысяч рублей. Инцидент произошел во дворе дома №273 по улице Малюгиной. Поджигателя нашли по редким спичкам, которые он оставил на месте происшествия.