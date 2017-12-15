Афиша RostovGazeta: любовные интриги, обмен одеждой и поэзия

Афиша утверждает, что в пятницу пройдет премьерный показ спектакля. Его поставили по западноевропейской сказке "Золушка" в одной из популярных редакций Шарля Перро. Главная героиня вынуждена жить со злой мачехой и ее сварливыми дочками, страдая от унижений и тяжелой работы. Но терпеливая девушка сохранила доброе отношение к миру и, наконец-то, дождалась чуда – появления феи. Подождите его и вы, сидя в зале театра.