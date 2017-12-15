Афиша RostovGazeta: любовные интриги, обмен одеждой и поэзия

Posted 15 декабря 2017, 15:30
Published 15 декабря 2017, 15:30
Modified 11 сентября 2022, 09:18
Updated 11 сентября 2022, 09:18
Место №1 - Ростовский-на-Дону академический молодежный театр. Что - спектакль "Золушка". Когда - ПТ, СБ, ВС, 11:00
Афиша утверждает, что в пятницу пройдет премьерный показ спектакля. Его поставили по западноевропейской сказке "Золушка" в одной из популярных редакций Шарля Перро. Главная героиня вынуждена жить со злой мачехой и ее сварливыми дочками, страдая от унижений и тяжелой работы. Но терпеливая девушка сохранила доброе отношение к миру и, наконец-то, дождалась чуда – появления феи. Подождите его и вы, сидя в зале театра.
Место №2 - Театр имени Горького. Что - спектакль "Ключ для двоих". Когда - ВС, 18:30
Комедия о сложных любовных фигурах. В основе спектакля - любовный семиугольник: мужья, жены, друзья и подруги. "Обрамленный яркими декорациями и музыкой группы "Битлз", спектакль удивляет, забавляет, позволяет отвлечься от повседневной суеты", - сообщают на сайте театра. Авторы пьесы – бродвейские драматурги Дейв Фримен, придумавший сотни программ для легендарного шоу Бенни Хилла, и Джон Чепмен, написавший сценарии более 100 программ BBC. Комедия "Ключ для двоих" входит в число самых кассовых в мире, указано в афише. Входит ли она в число самых кассовых в театре, не уточняется.
Место №3 - Ростовский зоопарк. Что - День обезьян. Когда - ВС, 13:00
Во всесезонной экспозиции приматов состоится показательное кормление красных и зеленых мартышек, восточных колобусов. Специалисты зоопарка, расскажут о жизни приматов в природе и зоопарке, проведут викторину и подарят призы.
Место №4 - С52, улица Суворова, 52а. Что - показ фильма "В открытую". Когда - СБ, 20:00
"В открытую" – документальный фильм нижегородского художника Никиты Nomerz, посвященный исследованию отечественного стрит-арта и граффити. Он собирался на чистом энтузиазме и обрастал новыми историями целых шесть лет. Фильм содержит записанные интервью с яркими представителями уличного искусства, процесс создания работ, выставочные и фестивальные практики.
В проекте приняли участие более 60 художников со всей страны, тем самым фильм отображает не только современное состояние уличного искусства, но и делает обзор всего разнообразия стилей, техник, направлений и взглядов в российском уличном искусстве.
Место №5 - "Циферблат". Что - зимний дресс-кроссинг. Когда - ВС, 16:00-19:00
Обменяться можно только одеждой в идеальном состоянии, для этого нужно отправить фото вещей на согласование. И только потом прийти.
Место №6 - Go! Кофе. Что - поэтический вечер. Когда - СБ, 19:00
Обещают битву поэтов, кофе и много маленьких лампочек. Вход свободный.