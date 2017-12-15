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Половина россиян хотела бы изменить Конституцию России

15 декабря 2017, 15:29
По мнению жителей России, в Конституции должны затрагиваться такие вопросы, как минимальный размер оплаты труда и пенсии, право граждан на бесплатную медицину и образование, пишут "Новые известия".

Большинство из желающих внести изменения в Конституцию РФ граждан проживают за чертой бедности - до 62% опрошенных. При этом только пятая часть респондентов считает, что представители власти полностью соблюдают все положения Конституции, а 64% уверены, что соблюдают лишь частично.

Впервые слово "Конституция" публично было озвучено в ходе восстания декабристов в 1824 году, напоминают "Новые известия".

Первая Конституция была принята в России 100 лет назад V Всероссийским съездом Советов, ее утверждение закрепило диктатуру пролетариата. Конституция лишала политических прав лиц, живущих на нетрудовые доходы и использовавших наемный труд.

Во второй Конституции, принятой постановлением XII Всероссийского Съезда Советов в мае 1925 года, отразилось создание нового политического образования — СССР.

В 1937 году была утверждена третья Конституция, в которой закрепилась руководящая роль партии. Она гарантировала советским гражданам право на труд и отдых, материальное обеспечение в старости и болезни, право на бесплатное образование.

В принятой в 1978 году четвертой Конституции изменились только сроки полномочий депутатов.

Последняя - пятая Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года в результате всенародного голосования. За нее отдали свой голос более трети населения станы. В нынешней Конституции закреплен президентский тип правления. Кроме того, были ликвидированы упоминания земли и недр в качестве достояния народа, понятие справедливой оплаты труда, а также изменен президентский срок.

р2

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#Новости#Общество#Опросы
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