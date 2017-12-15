Половина россиян хотела бы изменить Конституцию России

Последняя - пятая Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года в результате всенародного голосования. За нее отдали свой голос более трети населения станы. В нынешней Конституции закреплен президентский тип правления. Кроме того, были ликвидированы упоминания земли и недр в качестве достояния народа, понятие справедливой оплаты труда, а также изменен президентский срок.