В России после Нового года вырастут цены на люксовые авто

"Стоимость увеличится по нескольким причинам, в том числе из-за повышения утилизационного сбора. Среди компаний, которые поднимут цены, значатся Mercedes-Benz, Audi, Lexus, JLR Jaguar", - сказано в сообщении.
Отмечается, что у Mercedes-Benz ценники изменятся почти у всего модельного ряда. Максимальное повышение составит 8%.
Также в Audi подорожание будет варьироваться от 3% до 10%.
Напомним, в 2015 году утилизационный сбор вырастет на 15%. В два раза повышается акциз на автомобили с мощными моторами.
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