rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В России после Нового года вырастут цены на люксовые авто

15 декабря 2017, 23:33
В РФ после Нового года несколько автокомпаний повысят стоимость своих машин, увеличение в цене будет достигать 10%, информирует издание Life.ru.

"Стоимость увеличится по нескольким причинам, в том числе из-за повышения утилизационного сбора. Среди компаний, которые поднимут цены, значатся Mercedes-Benz, Audi, Lexus, JLR Jaguar", - сказано в сообщении.

Отмечается, что у Mercedes-Benz ценники изменятся почти у всего модельного ряда. Максимальное повышение составит 8%.

Также в Audi подорожание будет варьироваться от 3% до 10%.

Напомним, в 2015 году утилизационный сбор вырастет на 15%. В два раза повышается акциз на автомобили с мощными моторами.

р1

Вы будете покупать машину в 2018 году?
Материалы по теме
Стали известны месяцы, когда лучше всего покупать автоСтали известны самые ожидаемые авто этой зимойДизельные авто теряют популярность в России
#Новости#Общество#Опросы
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00