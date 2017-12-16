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Автомобилистов в Ростовской области предупредили о сильном тумане

16 декабря 2017, 09:20
В Ростовской области утром в субботу ожидается туман, водителей призвали быть более внимательными на дорогах, передает региональное УМВД.

"Во время тумана расстояние до объекта визуально становится больше в несколько раз, поэтому нужно следить за скоростным режимом. Также нельзя резко тормозить", - сказано в сообщении.

Отмечается, что стоит быть бдительными при приближении к переходам. Необходимо помнить, что во время тумана дорога становится мокрой и тормозной путь у машины будет увеличен.

При такой погоде обязательно надо использовать противотуманки.

По данным Гидрометцентра, на выходных в Ростове осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до 9 градусов выше нуля.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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