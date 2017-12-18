Эффективность 80% ростовских МФЦ под вопросом из-за проблем с транспортом

"В Ростовской области из 55 МФЦ в 25 вообще нет транспорта, а в 18 они находятся в плохом состоянии, поэтому при отсутствии транспорта совершенно затруднена работа всей системы и вообще ставится под сомнение вопрос о передаче очень важных и значимых услуг", - рассказал Косоротова.