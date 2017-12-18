Эффективность 80% ростовских МФЦ под вопросом из-за проблем с транспортом

"В Ростовской области из 55 МФЦ в 25 вообще нет транспорта, а в 18 они находятся в плохом состоянии, поэтому при отсутствии транспорта совершенно затруднена работа всей системы и вообще ставится под сомнение вопрос о передаче очень важных и значимых услуг", - рассказал Косоротова.
Заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой также подтвердил, что одной из проблем работы МФЦ является отсутствие транспорта.
"Сетевое МФЦ может полноценно работать лишь при наличии транспорта, ведь подавляющее большинство федеральных услуг требует либо передачи бумажного пакета документов день в день наряду с электронными образами", - добавил спикер.
Косоротова пожаловалась, что МФЦ в Ростовской области используют в работе технику, которая не отвечает современным требованиям.
"Техника выработала свой ресурс, и сейчас она не отвечает современным требованиям, чтобы можно было качественно обрабатывать множество количество услуг на базе МФЦ", - сообщила Коротосова.
Также она считает, что если МФЦ будет оснащен современной техникой, то прием будет вестить не 1 час 20 минут, как сейчас, а 20 минут.