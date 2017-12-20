Экспертом рынка космических услуг стал "Ростелеком"

"Договор, подписанный сторонами, предусматривает совместную работу по реализации инновационных проектов в области связи и внедрению отечественных технологий в сфере деятельности обоих участников", - сказано в сообщении.
В компетенцию экспертного мнения "Ростелекома" входят спутниковая и голосовая связь, удаленное зондирование земной поверхности, точное позиционирование, геоинформационные системы и широкополосный доступ к интернету.
Отмечается, что договор позволяет расширить взаимодействие "Ростелекома" и российских профильных технологических платформ в ходе инновационного развития компании в 2017-2022 годах.
"Ростелеком" входит в число ведущих операторов связи не только в РФ, но и в Европе. Основным направлением работы организации является подключение к ШПД.
Ассоциация создана для увеличения спектра пользовательских услуг орбитальной группировки РФ. В ее состав входят представители не только бизнеса, но и научного сообщества.
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