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Экспертом рынка космических услуг стал "Ростелеком"

20 декабря 2017, 16:58
Статус эксперта будущего и настоящего рынка космических услуг получило ПАО "Ростелеком", было заключено соглашение с ассоциацией "Национальная информационная спутниковая система", сообщается на сайте оператора связи.

"Договор, подписанный сторонами, предусматривает совместную работу по реализации инновационных проектов в области связи и внедрению отечественных технологий в сфере деятельности обоих участников", - сказано в сообщении.

В компетенцию экспертного мнения "Ростелекома" входят спутниковая и голосовая связь, удаленное зондирование земной поверхности, точное позиционирование, геоинформационные системы и широкополосный доступ к интернету.

Отмечается, что договор позволяет расширить взаимодействие "Ростелекома" и российских профильных технологических платформ в ходе инновационного развития компании в 2017-2022 годах.

"Ростелеком" входит в число ведущих операторов связи не только в РФ, но и в Европе. Основным направлением работы организации является подключение к ШПД.

Ассоциация создана для увеличения спектра пользовательских услуг орбитальной группировки РФ. В ее состав входят представители не только бизнеса, но и научного сообщества.

р3

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