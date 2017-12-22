Афиша RostovGazeta: театр, бабочки и елочный марафон

Posted 22 декабря 2017, 16:08
Published 22 декабря 2017, 16:08
Modified 11 сентября 2022, 15:54
Updated 11 сентября 2022, 15:54
Место №1 - елки в районах города. Что - открытие елок. Когда - ПТ-СР
Елки будут открываться по районам города. Но если вы пойдете вне зависимости от того, где живете, на все сразу, то сможете высказать свою экспертную оценку нам, дорогой читатель.
Площадь имени Гагарина, 1, ПТ 12:00 - В Октябрьском районе откроют елку новогодним спектаклем "Новогодний переполох".
Площадь у здания Администрации Ворошиловского района, бульвар Комарова, 28/5, СБ 12:00 - Театрализованное интерактивное представление "Время чудес" в Ворошиловском районе.
Соборная площадь, ПН 14:00 - В Ленинском районе будет театрализованное представление "Новогодняя сказка".
Рабочая площадь Железнодорожного района, ПН 12:00 - Железнодорожном районе пройдет концертно-игровая программа "Тайна волшебного посоха".
Проспект Коммунистический, 24 (площадь перед зданием администрации Советского района), ВТ 12:00 -Театрализованное представление, игры, конкурсы, новогодние викторины "Новогодний серпантин"
Сквер Мира (напротив здания администрации), ВТ 15:00 - В Первомайском районе интерактивная программа "Забавы матушки Зимы".
Площадь Карла Маркса, СР 12:00, - в Пролетарском районе прогремит концертно-игровая программа "Новогодние забавы".
Парк имени 1 Мая, СР 12:00 - Завершение праздничного марафона районных елок представлением "В гостях у сказки" в Кировском районе.
Место №2 - театр имени Горького. Что - спектакль"Любовь без границ". Когда - с ПТ 18:30, до 30 декабря
Новогоднее шоу - путешествие по прекрасным странам. Обещают приключения, страсти, музыку, трогательных и сумасшедших персонажей.
Место №3 - Ростовский-на-Дону академический молодежный театр. Что - премьера спектакля "Бенгальские огни. Игра в фанты". Когда - ВС, 18:00
Первый канал отказался показывать "Иронию судьбы", сообщает пресса. Если вы не хотите мириться с этим суровым фактом, сходите в театр. В спектакле, который поставил Михаил Заец, новогодний вечер будет с салатом оливье, шампанским и культовой кинолентой.
Место №4 - Ростовский государственный музыкальный театр. Что - новогодний концерт. Когда с ПТ, 19:00 по 7 января
Прогульщикам часто дают шанс сдать все задания за один день. Музыкальный театр тоже решил дать шанс, только проверять будет не он вас, а вы - его. Он покажет лучшие номера из опер, оперетт, балета, мюзиклов в один вечер.
Место №5 - Цирк. Что - Цирк на льду "Айсберг". Когда - ПТ, СБ, ВС 18:00, 12:00, 17:00, до 14 января.
В программе аттракцион дрессированных белых медведей, северный морской лев, жонглёры на моноциклах, воздушные гимнасты (на коньках), канатоходцы (не на коньках), мастера фигурного катания, клоуны. И все со световым и лазерным шоу.
Место №6- Ростовский областной музей краеведения. Что - выставка "Сад живых тропических бабочек". Когда - СБ-ВС 10:00
На выставке представлены несколько десятков видов бабочек из Юго-Восточной Азии, Африки, Австралии, Южной и Центральной Америки. В афише говорят, что бабочки садятся на посетителей и охотно делают фото.