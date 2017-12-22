Ростовские деятели культуры выступили за реформирование отрасли

"Загнать творчество в жесткие рамки планирования крайне сложно, потому что иногда рождаются проекты вне плана и реализовать их тоже необходимо вне рамок этого плана. Есть, конечно, необходимость подхода индивидуального в плане финансирования, театров в том числе. В нашей стране такое серьезное финансирование, большая глобальная программа завершилась в 90-е, и золотой театральный век закончился очень давно, а за это время театры многие успели до такой степени обеднеть, что это уже не театр. Строить его в полной нищете можно, но недолго. У нас забыты многие традиции, именно потому, что люди не обращают внимания на культуру", - рассказала спикер.