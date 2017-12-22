Ростовские деятели культуры выступили за реформирование отрасли

Posted 22 декабря 2017, 11:39
Published 22 декабря 2017, 11:39
Modified 17 сентября 2022, 14:48
Updated 17 сентября 2022, 14:48
В четверг президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте по культуре и искусству выступил с предложением разработать новый закон о культуре. Он заявил о необходимости внести поправки в законодательство, позволяющие сделать более прозрачной финансово-хозяйственную деятельность учреждений культуры, а также пересмотреть отношение к культуре "лишь как отрасли, оказывающей определенного вида услуги".
Сценарист федеральных телеканалов Валерия Байкеева считает, что культура не должна расцениваться как отдельный вид отрасли.
"Пока культура считается отраслью, мы будем с семками ходить, поэтому говорить пока не о чем, а вот когда культура станет составляющей гордости нации, войдет в список воспитания, вот тогда наступят хорошие времена. Ведь наша культура проникла во все сферы социума, общества, она известна во всем мире, это не отрасль, это составляющая нации", - рассказала Байкеева.
По ее мнению, самое главное, что необходимо сделать, это перестать воровать, а не воровать - это тоже составляющая культуры.
"Главное, чтобы не поздно вспомнили про культуру и чтобы человек, который называется министром культуры, перестал красть все: от денег до идей", - добавила спикер.
Директор Ростовского-на-Дону академического молодежного театра Карина Сердюченко считает, что очень важна инициатива о создании системы гибкой государственной поддержки творческой сферы.
"Загнать творчество в жесткие рамки планирования крайне сложно, потому что иногда рождаются проекты вне плана и реализовать их тоже необходимо вне рамок этого плана. Есть, конечно, необходимость подхода индивидуального в плане финансирования, театров в том числе. В нашей стране такое серьезное финансирование, большая глобальная программа завершилась в 90-е, и золотой театральный век закончился очень давно, а за это время театры многие успели до такой степени обеднеть, что это уже не театр. Строить его в полной нищете можно, но недолго. У нас забыты многие традиции, именно потому, что люди не обращают внимания на культуру", - рассказала спикер.
Сердюченко имеет противоположное мнение по поводу отношения к культуре как к отрасли и считает, что если культура и останется как отрасль, то в этом не будет ничего страшного.
"Если культуре будут достаточное внимание уделять именно с точки зрения финансирования, поддержки, того самого гибкого подхода, который мы так давно ждем, то я не думаю, что это станет проблемой", - добавила спикер.
На сегодняшний день также продолжается расследование дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении 68 миллионов рублей из бюджета на культурный проект "Платформа". Владимир Путин на прошедшем заседании сообщил, что "дело Серебренникова" может быть связано с еще "недостаточно проработанной законодательной регламентацией хозяйственной деятельности" театров.