Книги в Ростове 2017 году стоили в два раза дороже, чем в среднем по России

"Средняя цена продаваемой в Ростове книги составила 1,027 рубля, в то время как в целом по России за книги просили 562 рубля", - сказано в сообщении.
Чаще всего ростовчане продавали художественную литературу, реже всего книги о природе и животных. В число популярных вошли также справочная и учебная литература. А вот бизнес-литература популярностью не пользовалась.
Самыми дорогими оказались книги по медицине (4,6 тысячи рубле за книгу), а самыми дешевыми – о саде и огороде стоимостью в 202 рубля.
Отмечается, что в настоящее время ростовчанин продает книгу 1889 года издания за 250 тысяч рублей.
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