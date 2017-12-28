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Книги в Ростове 2017 году стоили в два раза дороже, чем в среднем по России

28 декабря 2017, 13:22
Средняя стоимость продаваемых частными лицами книг в Ростове-на-Дону в 2017 году была вдове выше, чем в среднем по России. сообщила пресс-служба сайта бесплатных объявлений "Юла".

"Средняя цена продаваемой в Ростове книги составила 1,027 рубля, в то время как в целом по России за книги просили 562 рубля", - сказано в сообщении.

Чаще всего ростовчане продавали художественную литературу, реже всего книги о природе и животных. В число популярных вошли также справочная и учебная литература. А вот бизнес-литература популярностью не пользовалась.

Самыми дорогими оказались книги по медицине (4,6 тысячи рубле за книгу), а самыми дешевыми – о саде и огороде стоимостью в 202 рубля.

Отмечается, что в настоящее время ростовчанин продает книгу 1889 года издания за 250 тысяч рублей.

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#Новости#Культура
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