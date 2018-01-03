В праздничные дни МЧС отмечают всплеск числа пожаров

Всего 31 декабря 2017 на территории региона было зарегистрировано 8 пожаров, в одном из них погиб один человек. Возгорание возникло вследствие неосторожного обращения с огнем при курении.
В новогоднюю ночь в области произошло 4 пожара, в которых получили ожоги 3 человека. Причиной возгорании стали неисправная электропроводка и неосторожное обращение с огнем.В первые сутки наступившего года сотрудники МЧС зарегистрировали 9 пожаров, в одном из них погибли двое мужчин.
Всего 1 января в пожарах получили травмы 3 человека. Причинами также послужили неисправная электропроводка, поджог и неосторожное обращение с огнем.В обычное время пожарные регистрируют в регионе от двух до 6 пожаров за сутки.
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