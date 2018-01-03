В Ростовской области самый высокий показатель младенческой смертности в ЮФО

По показателю младенческой смертности Ростовская область заняла первое место среди регионов Южного федерального округа. На втором — Краснодарский край с показателем 269 детей, на третьем — Республика Крым, где скончались за 11 месяцев 103 малыша. Всего в ЮФО за указанный период в возрасте до одного года умерли 875 младенцев, что на 15,9% меньше, чем в 2016 году.