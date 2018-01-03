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В Ростовской области самый высокий показатель младенческой смертности в ЮФО

3 января 2018, 16:55
За 11 месяцев 2017 года в Ростовской области умерло 273 ребенка в возрасте до 1 года, следует из отчета Росстата.

По сравнению с аналогичным показателем за январь-ноябрь 2016 года показатель младенческой смертности в регионе сократился на 6,8%. Из тысячи родившихся младенцев в Ростовской области не дожив до своего первого дня рождения умирает 6 малышей.

По показателю младенческой смертности Ростовская область заняла первое место среди регионов Южного федерального округа. На втором — Краснодарский край с показателем 269 детей, на третьем — Республика Крым, где скончались за 11 месяцев 103 малыша. Всего в ЮФО за указанный период в возрасте до одного года умерли 875 младенцев, что на 15,9% меньше, чем в 2016 году.

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