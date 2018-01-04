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Posted 4 января 2018, 16:01

Published 4 января 2018, 16:01

Modified 17 сентября 2022, 14:49

Updated 17 сентября 2022, 14:49

Лучшую дизайнерскую елку выберут в Ростове

4 января 2018, 16:01
Самую лучшую новогоднюю дизайнерскую елку выбирают в Ростове-на-Дону, сообщила горадминистрация.

"Конкурс стартовал 16 декабря, но закончится лишь в старый Новый год, 13 января", - сказано в сообщении.

Областной конкурс "Арт-елка" ждет гостей ежедневно в Публичной библиотеке с 09.00 до 19.00 мск.

Кроме того, конкурс на лучшую новогоднюю игрушку прошел в Молодежном театре. На елку в фойе зрители вешали игрушки, посвященные сказке "Золушка", пять победителей получили билеты на одноименный спектакль.

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#Культура#Новости
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