Лучшую дизайнерскую елку выберут в Ростове

Posted 4 января 2018, 16:01
Published 4 января 2018, 16:01
Modified 17 сентября 2022, 14:49
Updated 17 сентября 2022, 14:49
"Конкурс стартовал 16 декабря, но закончится лишь в старый Новый год, 13 января", - сказано в сообщении.
Областной конкурс "Арт-елка" ждет гостей ежедневно в Публичной библиотеке с 09.00 до 19.00 мск.
Кроме того, конкурс на лучшую новогоднюю игрушку прошел в Молодежном театре. На елку в фойе зрители вешали игрушки, посвященные сказке "Золушка", пять победителей получили билеты на одноименный спектакль.
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