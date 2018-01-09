В 11 млн рублей обойдется охрана губернатора Ростовской области

"Охранять руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Ростовской области требуется круглосуточно в местах его постоянного и временного пребывания", - сказано в документации.
Отмечается, что охрана должна быть вооружена огнестрельным короткоствольным оружием и снабжена средствами подвижной радиосвязи.
Аукцион уже провели, исполнителем по охране губернатора стало ФКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области".
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