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В 11 млн рублей обойдется охрана губернатора Ростовской области

9 января 2018, 13:40
На охрану губернатора Ростовской области в 2018 году выделили 11,4 миллиона рублей, сообщается в документах на сайте госзакупок.

"Охранять руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Ростовской области требуется круглосуточно в местах его постоянного и временного пребывания", - сказано в документации.

Отмечается, что охрана должна быть вооружена огнестрельным короткоствольным оружием и снабжена средствами подвижной радиосвязи.

Аукцион уже провели, исполнителем по охране губернатора стало ФКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области".

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