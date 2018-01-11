Экспортерам на Дону пригрозили тюрьмой за серые схемы возврата налога

По ее словам, хартия в сфере оборота сельхозпродукции, которую в этом году предложили подписать всем участникам рынка, должна решить вопрос с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость. До этого недобросовестные экспортеры через посредников по перепродаже зерна и растительного масла возмещали 10% налог вне зависимости от того, был ли он ранее уплачен сельхозпроизводителями или нет. Ущерб госказне составил 165 миллиардов рублей. Подробнее о махинациях в сфере экспорта зерна в регионе можно прочитать на сайте rostovgazeta.ru.