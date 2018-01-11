Экспортерам на Дону пригрозили тюрьмой за серые схемы возврата налога

По ее словам, хартия в сфере оборота сельхозпродукции, которую в этом году предложили подписать всем участникам рынка, должна решить вопрос с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость. До этого недобросовестные экспортеры через посредников по перепродаже зерна и растительного масла возмещали 10% налог вне зависимости от того, был ли он ранее уплачен сельхозпроизводителями или нет. Ущерб госказне составил 165 миллиардов рублей. Подробнее о махинациях в сфере экспорта зерна в регионе можно прочитать на сайте rostovgazeta.ru.
"Для расследования «серых» схем к налоговым органам подключаются и правоохранительные органы. А это значит, что если недобросовестные посредники на рынке возобновят или продолжат свою деятельность по незаконной оптимизации НДС, то это неминуемо повлечет для них серьезные последствия в законодательном поле", - сказала Александрова.
По мнению Александровой, сейчас производители зерна, которые заключают сделку с так называемыми "фирмами-однодневками" (посредниками в цепочке производитель – экспортер), сильно рискуют оказаться за решеткой.
По данным управления ФНС по региону, к настоящему времени хартию подписали уже свыше 280 налогоплательщиков. Это почти 20% от общего числа участников сельхозрынка РФ.