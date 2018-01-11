"Почта России" объяснила, почему посылка из Ростова ходила кругами

Пользовательница социальных сетей опубликовала запись о проблемах с доставкой посылки. По ее словам, она ждет посылку с декабря, и, судя по трек-коду, отправление в каждом городе каталось по кругу, дошло до Ростова, но его отправили обратно.
"Для того, чтобы детально разобраться в ситуации, необходим трек-номер отправления. Ситуация досыла может возникнуть, если некорректно или неразборчиво указаны данные получателя. Поэтому мы обращаем внимание клиентов на правильное заполнение адресных строк", — ответил на запрос представитель компании.
Во вторник в Ростове обнаружили груду недоставленных уведомлений об отключении газа, тогда "Газпром" предъявил претензию ростовскому отделению почты.