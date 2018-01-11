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"Почта России" объяснила, почему посылка из Ростова ходила кругами

11 января 2018, 14:42
Посылка ростовчанки дошла до Ростова и вернулась обратно из-за некорректных или неразборчивых данных получателя, сообщил представитель пресc-службы управления Федеральной почтовой связи Ростовской области

Пользовательница социальных сетей опубликовала запись о проблемах с доставкой посылки. По ее словам, она ждет посылку с декабря, и, судя по трек-коду, отправление в каждом городе каталось по кругу, дошло до Ростова, но его отправили обратно.

"Для того, чтобы детально разобраться в ситуации, необходим трек-номер отправления. Ситуация досыла может возникнуть, если некорректно или неразборчиво указаны данные получателя. Поэтому мы обращаем внимание клиентов на правильное заполнение адресных строк", — ответил на запрос представитель компании.

Во вторник в Ростове обнаружили груду недоставленных уведомлений об отключении газа, тогда "Газпром" предъявил претензию ростовскому отделению почты.

Давно получали посылку?
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