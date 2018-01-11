Святыни из 300 храмов мира привезли в Ростов

"Христианские святыни доставили из храмов и монастырей России, Белоруссии, Украины, Молдовы, Грузии, Израиля, Черногории, Сербии, Греции, Италии. Главной святыней станет икона преподобного Серафима Саровского. Ее привезли из Дивеева", - говорится в публикации.
Также посетители смогут увидеть книжные и фотовыставки, выставку детского творчества, поучаствовать в научно-практических конференциях.
Открылась выставка в четверг, она будет работать шесть дней. Посмотреть на святыни можно в "ДонЭкспоцентре".
Выставка уже стала традиционной. Каждый год мероприятие посещают более 30 тысяч человек.
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