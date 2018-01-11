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Святыни из 300 храмов мира привезли в Ростов

11 января 2018, 15:36
В Ростове-на-Дону заработала выставка "Дон православный", на нее привезли святыни из более чем 300 храмов, информирует правительство региона.

"Христианские святыни доставили из храмов и монастырей России, Белоруссии, Украины, Молдовы, Грузии, Израиля, Черногории, Сербии, Греции, Италии. Главной святыней станет икона преподобного Серафима Саровского. Ее привезли из Дивеева", - говорится в публикации.

Также посетители смогут увидеть книжные и фотовыставки, выставку детского творчества, поучаствовать в научно-практических конференциях.

Открылась выставка в четверг, она будет работать шесть дней. Посмотреть на святыни можно в "ДонЭкспоцентре".

Выставка уже стала традиционной. Каждый год мероприятие посещают более 30 тысяч человек.

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