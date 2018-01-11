Uber не нашел проблем с вызовом такси в аэропорту Платов в Ростове

Ранее один из пользователей социальных сетей опубликовал жалобу на то, что в здании аэропорта нельзя заказать Uber и "Яндекс.Такси". "Мы не отмечали каких-либо проблем, связаных с работой приложения, в Ростове-на-Дону", - сообщила директор по коммуникациям Uber. Представители "Яндекса" так же сообщили, что проблем с заказом такси в аэропорту не было.