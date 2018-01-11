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Uber не нашел проблем с вызовом такси в аэропорту Платов в Ростове

11 января 2018, 15:15
В приложении Uber не было проблем с вызовом такси в аэропорту Платов, сообщила директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина в ответ на запрос RostovGazeta

Ранее один из пользователей социальных сетей опубликовал жалобу на то, что в здании аэропорта нельзя заказать Uber и "Яндекс.Такси". "Мы не отмечали каких-либо проблем, связаных с работой приложения, в Ростове-на-Дону", - сообщила директор по коммуникациям Uber. Представители "Яндекса" так же сообщили, что проблем с заказом такси в аэропорту не было.

Жители жаловались на задержки общественного транспорта до Платова и отклонения от маршрута. До запуска двух автобусов до аэропорта предлагали добраться только на такси. При этом представители аэропорта признают дороговизну официального такси - 1,5 тысячи рублей, городские службы предлагают автомобиль за 700 рублей.

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