Дополнительные автобусы выпустили на маршруты к ростовскому Платову

Posted 12 января 2018, 14:49
Published 12 января 2018, 14:49
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"Автобусы начнут работать на маршрутах № 285 и 286. Их задействуют в часы пик с 16.00 до 22.00 мск ", - говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас эти маршруты функционируют в круглосуточном режиме с частотой отправления 30 минут. Местных жителей попросили передавать свои предложения в этой сфере в Минтранс региона.
Напомним, аэропорт заработал в декабре 2017 года. Его построили к ЧМ по футболу 2018 года.
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