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Posted 12 января 2018, 14:49

Published 12 января 2018, 14:49

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Дополнительные автобусы выпустили на маршруты к ростовскому Платову

12 января 2018, 14:49
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону с пятницу на линию выпустили дополнительные автобусы, которые будут ездить до нового аэропорта Платов, информирует правительство региона.

"Автобусы начнут работать на маршрутах № 285 и 286. Их задействуют в часы пик с 16.00 до 22.00 мск ", - говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас эти маршруты функционируют в круглосуточном режиме с частотой отправления 30 минут. Местных жителей попросили передавать свои предложения в этой сфере в Минтранс региона.

Напомним, аэропорт заработал в декабре 2017 года. Его построили к ЧМ по футболу 2018 года.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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