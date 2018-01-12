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На Дону открыли центр для привлечения волонтеров пожилого возраста

12 января 2018, 17:01
В Ростовской области заработал центр "Серебряные волонтеры Дона", который будет привлекать активистов в возрасте, информирует правительство региона.

"Всего для волонтеров открыто несколько направлений. Они смогут оказывать помощь в детдомах, домах престарелых, интернатах. Кроме того, активисты будут работать на фестивалях, форумах и туристических событиях", - говорится в публикации.

Еще одним направлением является спортивное. Оно включает в себя сопровождение спортмероприятий. Деньги волонтеры получать не будут.

Отмечается, что граждане смогут избавиться от одиночества и вести насыщенную жизнь. Заниматься этой деятельностью могут все желающие.

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