На Дону открыли центр для привлечения волонтеров пожилого возраста

"Всего для волонтеров открыто несколько направлений. Они смогут оказывать помощь в детдомах, домах престарелых, интернатах. Кроме того, активисты будут работать на фестивалях, форумах и туристических событиях", - говорится в публикации.
Еще одним направлением является спортивное. Оно включает в себя сопровождение спортмероприятий. Деньги волонтеры получать не будут.
Отмечается, что граждане смогут избавиться от одиночества и вести насыщенную жизнь. Заниматься этой деятельностью могут все желающие.
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