Не выходить на тонкий лед просят жителей Ростова

Если вы стали свидетелем того, как под лед провалился другой человек, необходимо подползти на несколько метров до провала и попытаться вытащить пострадавшего при помощи веревки или других подручных средств. Категорически запрещается давать пострадавшему алкоголь "для согрева". Обязательно вызовите скорую помощь, до прибытия медиков снимите с пострадавшего мокрую одежду, разотрите до красна тело и дайте горячего чая.