Не выходить на тонкий лед просят жителей Ростова

"Из-за отсутствия прочного льда на водоемах Ростова горожан убедительно просят не рыбачить и не допускать детей к играм на ледяной поверхности", - сказано в сообщении.
Если все же случилось несчастье, постарайтесь налечь грудью на кромку льда и перекинуть сначала одну, потом другую ногу. После этого рекомендуется лечь на лед плашмя и аккуратно перекатываться в ту сторону, откуда пришли.
Если вы стали свидетелем того, как под лед провалился другой человек, необходимо подползти на несколько метров до провала и попытаться вытащить пострадавшего при помощи веревки или других подручных средств. Категорически запрещается давать пострадавшему алкоголь "для согрева". Обязательно вызовите скорую помощь, до прибытия медиков снимите с пострадавшего мокрую одежду, разотрите до красна тело и дайте горячего чая.
С аналогичной просьбой не пробовать на прочность тонкий лед водоемов обратилась к местным жителям и администрация Батайска.
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