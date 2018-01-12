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Не выходить на тонкий лед просят жителей Ростова

12 января 2018, 14:11
Не выезжать и не выходить на лед подмерзших водоемов просит жителей Ростова-на-Дону городское управление ГО и ЧС.

"Из-за отсутствия прочного льда на водоемах Ростова горожан убедительно просят не рыбачить и не допускать детей к играм на ледяной поверхности", - сказано в сообщении.

Если все же случилось несчастье, постарайтесь налечь грудью на кромку льда и перекинуть сначала одну, потом другую ногу. После этого рекомендуется лечь на лед плашмя и аккуратно перекатываться в ту сторону, откуда пришли.

Если вы стали свидетелем того, как под лед провалился другой человек, необходимо подползти на несколько метров до провала и попытаться вытащить пострадавшего при помощи веревки или других подручных средств. Категорически запрещается давать пострадавшему алкоголь "для согрева". Обязательно вызовите скорую помощь, до прибытия медиков снимите с пострадавшего мокрую одежду, разотрите до красна тело и дайте горячего чая.

С аналогичной просьбой не пробовать на прочность тонкий лед водоемов обратилась к местным жителям и администрация Батайска.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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