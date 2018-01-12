Ростовские рестораны выехали на патриотизме и пародии на пармезан

"Сегодняшний же российский поставщик не может гарантировать качество продуктов: говядина одну неделю приходит хорошая, а на вторую неделю – приходится возвращать. Если с утра, как это заведено в отечественных ресторанах, закупщик идет за необходимыми продуктами, которые он выбирает примерно как домохозяйка на рынке: что понравилось (сегодня у одного, завтра у другого) – то даже если брать все время в одной торговой точке, у нас на ней стоит человек, который перепродает. Сегодня ему привез один поставщик, завтра – другой. Стабильности нет. Качество постоянно меняется", – отмечает он.