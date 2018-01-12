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Сираба Дембеле покидает гандбольную команду "Ростов-Дон"

12 января 2018, 12:25
Французская гандболистка малийского происхождения Сираба Дембеле уходит из команды "Ростов-Дон"из-за тоски по родине, сообщила журналистам сама Дембеле.

"Я уже очень давно не была дома, поэтому приняла решение возвращаться", – рассказала она.

В клубе "Ростов-Дон" Дембеле была левой крайней с 2016 года.

Сираба также добавила, что на прошедшем чемпионате мира по гандболу среди женских команд она болела за Норвегию.

"На самом деле я поддерживала команду Норвегии не потому, что я не люблю Россию, а потому, что я знала: они подготовленные и сильные, и если мы выйдем на эту команду – у нас будут трудности", – пояснила она.

Напомним, женский чемпионат мира по гандболу в конце 2017 года выиграла команда Франции, победившая команду Норвегии, с которой в отборочных турах не смогли потягаться наши спортсменки.

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