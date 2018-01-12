Старый Новый год в афише RostovGazeta

Место №1 - Молодежный театр. Что - спектакль "Вечера на хуторе близ Диканьки". Когда - СБ, 18:00
Историю любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане создатели обещают превратить в карнавал с шутками, песнями, плясками, завораживая мистикой и украинским колоритом.
В театре можно будет и погадать в честь Святок, зрителей ждут традиционные предсказания от Молодежного театра, которые, говорят, сбываются.
Место №2 - Ростовская филармония, улица Большая Садовая, 170. Что - театрализованный вечер саксофонной музыки "Позвольте Вас очаровать!". Когда - ПТ, 18:30
Если одни и те же артисты, которых показывают в праздники по новогоднему телевидению, вам надоели, то пришло время классики. Этот вечер в филармонии посвящен Новому году. В программе: произведения различных эпох, стилей и жанров от романтики до современности. Вы услышите композиции авторов из России, Франции, Германии, Бельгии, Бразилии, Аргентины, Испании, увидите несколько разновидностей саксофона.
На концерте играют блестящие молодые музыканты - лауреат премии правительства Москвы, лауреат всероссийских и международных конкурсов, саксофонистка Инна Кукуева и лауреат международных конкурсов, прекрасная пианистка Маргарита Гутенева.
Место № 3 - Донская государственная публичная библиотека. Что - концерт "Калейдоскоп новогодних мелодий" пианиста Сергея Алехина. Когда - СБ, 15:00
Праздничную программу "Калейдоскоп новогодних мелодий" пианист посвятил кругу друзей на старый Новый год. Сергей Алехин – концертмейстер высшей квалификационной категории, Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, лауреат международных конкурсов и фестивалей. Преподаватель и концертмейстер Сергей Алехин регулярно дает благотворительные концерты в Ростове и других городах России, традиционно участвует в донских рождественских встречах. В репертуаре артиста шедевры мирового фортепианного искусства, джазовые стандарты.
Место №4 - Ростовский областной музей изобразительных искусств, улица Пушкинская, 115. Что - выставка "Иван Шишкин. Живопись и графика". Когда - все дни, кроме вторника, 10:00 - 18:00, до 12 февраля
Если вам не удалось погулять по зимнему лесу, то это не беда - в Ростове открылась выставка Шишкина. Он был признанным мастером живописи, изучал анатомию деревьев разных пород и стремился к максимально реалистичному изображению. Поэтому мы считаем, что посещение его выставки практически равноценно прогулке по лесу.
Место №5 - улица Большая Садовая, 4. Что - экскурсия-поездка "Старый Новый год в Пухляковку". Когда - СБ, 9:00
В программе конкурсы казаков и игры, казачье застолье в курене с песнями под баян: уха, жареная рыба с картофелем, вареники c сюрпризами и со сметаной, чай на травах с медом, пухляковское вино.
Стоимость -1850 рублей.
Место №6 - театр "Человек в кубе". Спектакль "Чего хотят женщины под Новый год". Когда - ПТ-СБ, 20:00.
Театралы хотят провести эксперимент и дать универсальный ответ на животрепещущий вопрос. Сюжет спектакля неизвестен, так что непонятно, насколько он схож с известной комедией с похожим названием (хотя там речь о празднике и не шла).