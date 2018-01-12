Старый Новый год в афише RostovGazeta

Новый год прошел, но это не повод переставать веселиться. Ведь у нас всегда есть запасной праздник на случай, если первый вы отметили не так, как хотелось, и не прочь это исправить или так, как хотелось, и планируете повторить.