rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Старый Новый год в афише RostovGazeta

12 января 2018, 14:49
Новый год прошел, но это не повод переставать веселиться. Ведь у нас всегда есть запасной праздник на случай, если первый вы отметили не так, как хотелось, и не прочь это исправить или так, как хотелось, и планируете повторить.

Место №1 - Молодежный театр. Что - спектакль "Вечера на хуторе близ Диканьки". Когда - СБ, 18:00

Историю любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане создатели обещают превратить в карнавал с шутками, песнями, плясками, завораживая мистикой и украинским колоритом.

В театре можно будет и погадать в честь Святок, зрителей ждут традиционные предсказания от Молодежного театра, которые, говорят, сбываются.

Место №2 - Ростовская филармония, улица Большая Садовая, 170. Что - театрализованный вечер саксофонной музыки "Позвольте Вас очаровать!". Когда - ПТ, 18:30

Если одни и те же артисты, которых показывают в праздники по новогоднему телевидению, вам надоели, то пришло время классики. Этот вечер в филармонии посвящен Новому году. В программе: произведения различных эпох, стилей и жанров от романтики до современности. Вы услышите композиции авторов из России, Франции, Германии, Бельгии, Бразилии, Аргентины, Испании, увидите несколько разновидностей саксофона.

На концерте играют блестящие молодые музыканты - лауреат премии правительства Москвы, лауреат всероссийских и международных конкурсов, саксофонистка Инна Кукуева и лауреат международных конкурсов, прекрасная пианистка Маргарита Гутенева.

Место № 3 - Донская государственная публичная библиотека. Что - концерт "Калейдоскоп новогодних мелодий" пианиста Сергея Алехина. Когда - СБ, 15:00

Праздничную программу "Калейдоскоп новогодних мелодий" пианист посвятил кругу друзей на старый Новый год. Сергей Алехин – концертмейстер высшей квалификационной категории, Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, лауреат международных конкурсов и фестивалей. Преподаватель и концертмейстер Сергей Алехин регулярно дает благотворительные концерты в Ростове и других городах России, традиционно участвует в донских рождественских встречах. В репертуаре артиста шедевры мирового фортепианного искусства, джазовые стандарты.

Место №4 - Ростовский областной музей изобразительных искусств, улица Пушкинская, 115. Что - выставка "Иван Шишкин. Живопись и графика". Когда - все дни, кроме вторника, 10:00 - 18:00, до 12 февраля

Если вам не удалось погулять по зимнему лесу, то это не беда - в Ростове открылась выставка Шишкина. Он был признанным мастером живописи, изучал анатомию деревьев разных пород и стремился к максимально реалистичному изображению. Поэтому мы считаем, что посещение его выставки практически равноценно прогулке по лесу.

Место №5 - улица Большая Садовая, 4. Что - экскурсия-поездка "Старый Новый год в Пухляковку". Когда - СБ, 9:00

В программе конкурсы казаков и игры, казачье застолье в курене с песнями под баян: уха, жареная рыба с картофелем, вареники c сюрпризами и со сметаной, чай на травах с медом, пухляковское вино.

Стоимость -1850 рублей.

Место №6 - театр "Человек в кубе". Спектакль "Чего хотят женщины под Новый год". Когда - ПТ-СБ, 20:00.

Театралы хотят провести эксперимент и дать универсальный ответ на животрепещущий вопрос. Сюжет спектакля неизвестен, так что непонятно, насколько он схож с известной комедией с похожим названием (хотя там речь о празднике и не шла).

Слушаете классическую музыку?
Материалы по теме
"В Интернете, кроме дряни, есть воздух"
#Новости#Диана Юндина#Культура#Опросы
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28